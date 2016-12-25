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Архив - Донецкая область

Безответственные жители Покровска и Родинского забирают воду из систем отопления

25.12.2016 21:01
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Безответственные жители Покровска и Родинского забирают воду из систем отопления

Уменьшение количества воды, поступающей в водопроводные сети Покровска, не отразилось на работе городских котельных, пишет 06239, ссылаясь на официальный сайт телекомпании "Орбита".
«Хочу заверить, что все котельные Покровска и Родинского работают в штатном режиме. Необходимое для их подпитки количество воды забирается из водопроводных сетей. Если водоснабжение города сохранится на таком же уровне, как сейчас, никаких проблем для котельных не возникнет», – рассказал директор КП «Покровсктеплосеть» Вадим Колпаков.
Директор теплосети добавил, что даже в такой ситуации некоторые безответственные жители продолжают забор воды из систем отопления. «Пользуясь возможностью, хочу обратиться к горожанам с просьбой ценить усилия, время и средства коммунальных служб, обеспечивающих подачу воды и тепла в их дома», – отметил Вадим Колпаков.



Теги: Донбасс, вода, отопление, Родинское, Покровск (Красноармейск)
 
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