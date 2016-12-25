Поезда Мариуполь-Одесса не будет

25.12.2016 19:27

Нардеп Наталья Веселова обратилась к руководству «Укрзализныци» с предложением организовать прямое сообщение между Мариуполем и Одессой, пишет Мариупольская жизнь.

«Ко мне, как к депутату, приходят многочисленные обращения относительно необходимости организации прямого сообщения между Мариуполем и Одессой. Это сообщение имеет большую важность, учитывая близость Мариуполя к зоне боевых действий и страдания людей, которые там проживают.

В то же время я понимаю тяжелое экономико-техническое положение «Укрзализныци». Поэтому обращаюсь с просьбой рассмотреть возможность назначения курсирования группы беспересадочных вагонов сообщением Мариуполь – Одесса. Предлагается из Мариуполя курсирование данной группы вагонов в составе поезда №69/70 Мариуполь – Львов – Мариуполь и с дальнейшей пристыковкой к одному из поездов, которые направляются в Одессу», — написала Наталья Веселова в обращении к главе правления «Укрзализныци» Войцеху Балчуну.

Ответ транспортного ведомства был вежливым, но отрицательным. По словам железнодорожников, у «Укрзализныци» попросту нет вагонов на поезд из Мариуполя до Одессы.

«На сегодня парк вагонов Донецкой железной дороги, который остался на подконтрольной территории, эксплуатируется в составе поездов: Мариуполь – Львов, Мариуполь – Киев, Киев – Константиновка и Константиновка — Одесса.

В соответствии с действующим графиком курсирования поездов, назначение группы беспересадочных вагонов сообщением Мариуполь – Одесса возможно лишь в одном направлении – из Одессы на Мариуполь в составе поезда №92/91 Константиновка — Одесса и №84/83 Киев – Мариуполь за счет сокращения количества вагонов соответственного сообщения в схемах их формирования. В направлении Мариуполь – Одесса нет поездов, расписание которых подходит для стыковки указанной группы вагонов», — указано в официальном ответе «Укрзализныци» на обращение депутата.

Кроме этого, в ответе Балчуна отмечено: «Назначение дополнительного пассажирского поезда сообщением с городом Мариуполь невозможно без необходимости отмены в графике движения грузовых поездов на однопутном участке Камыш-Заря — Волноваха, который, в свою очередь, обеспечивает жизнедеятельность промышленных предприятий города».

Впрочем, в «Укрзализныце» пообещали в ближайшее время провести маркетинговое исследование, по результатам которого будет принято решение о введении поезда из Мариуполя до Одессы.