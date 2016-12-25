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Ситуация на блокпостаз 25 декабря. Информация от очевидцев

25.12.2016 10:29
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Ситуация на блокпостаз 25 декабря. Информация от очевидцев

Сегодня утром, 25 декабря, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе проведения АТО работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, утром на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 100/150;
КПВВ «Марьинка» – 170/200;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/90;
КПВВ «Гнутово» – 80/70.
В целом за прошедшие сутки, 24 декабря, через КПВВ линию разграничения пересекли 26,4 тыс. чел. и 4500 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 7560 человек и 1170 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 6230 человек и 1255 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 4910 человек и 1110 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3500 человек и 955 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 4225 человек.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»: около 250 автомобилей ожидают перед пунктом пропуска в сторону Курахово, в сторону Донецка очередь протяженностью более километра, ее начало за второй посадкой. Кроме того, много людей под двумя навесами ожидают оформления в пешей очереди.
Александра, жительница Донецка: «Из Донецка машин 250».
Александр, житель Донецка: «На Донецк очередь уходит за вторую посадку».
Виктория, жительница Донецка: «Из Донецка очередь большая, перед нулевым блокпостом стоят в пять рядов, и вкось, и вкривь».
КПВВ «Майорск»: большая автомобильная очередь ожидает проезда в сторону Горловки, в сторону Бахмута (до переименования Артемовск) в очереди стоят более 100 автомобилей.
Татьяна, жительница Горловки: «В Горловку очень большая очередь, стоит муж, сказал, до блокпоста 10-15 минут шел».
Николай, житель Луганска: «В Бахмут больше 100 машин, некоторые стоят с ночи».
Валентина, жительница Енакиево: «На ДНР очередь есть, но движется медленно».
Информация обновляется…
Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, очередь, очевидец, блокпост
 
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