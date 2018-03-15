Ситуация на блокпостах сегодня, 15 марта

15.03.2018 08:57

Информация от погранслужбы Украины

Сегодня автоочередь на въезд-выезд следующая:

Майорск в сторону Бахмута 30 авто, в Горловку 40.

Марьинка в сторону Курахово 40 авто, в Донецк 50.

Новотроицкое по 5 авто в оба направления.

Гнутово в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 20.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

7.41 Стою на Майорске в сторону Горловки, очередь 80 машин движение слабое.

КПВВ «Марьинка»

7.50 В сторону Марьинки авто много. Стоят в два ряда. Один раз продвинулись. На Александровке стоят родственники на авто.

КПВВ «Новотроицкое»

Источник Знамя индустрии