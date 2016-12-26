"Донбасс" и "Айдар" готовят блокаду "ЛДНР" - сегодня на Майдане будут записывать всех желающих поучаствовать в этой акции

26.12.2016 14:19

В Киеве на Майдане сегодня, 26 декабря, будет открыт мобилизационный пункт, куда могут прийти все желающие принять участие в блокаде торговли оккупированных территорий Донбасса.

Об этом, как передает Politeka, сообщил экс и.о. начальника штаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит.

Напомним, ранее бойцы батальонов "Айдар" и "Донбасс" объявили пророссийским боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые содержатся в плену. В противном случае они обещали устроить настоящую блокаду оккупированных территорий.

В результате сроки ультиматума истекают, а требования бойцов так и не были выполнены.

"В нашей операции есть видимая и невидимая часть. Наши действия являются глубоко продуманными, мы готовимся серьезно, в том числе готовимся к противодействию нашей власти, которая участвует в торговле с оккупантами. Мы готовим материальную базу, силы, готовим людей. Все свои действия мы будем озвучивать", — сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский, добавив, что к блокаде присоединятся в том числе волонтерские организации.

Виногродский также уточнил, что в настоящий момент известно как минимум о двоих бойцах "Донбасса" в плену боевиков "ЛНР".

"План действий, которые будут осуществляться на территории Донецкой и Луганской областях, мы сейчас разрабатываем. Нам поступает информация, как и где проходит контрабанда. Мы не будем ущемлять действия мирных жителей, которые проносят хлеб, воду гречку. Это не наша тенденция. У нас есть металл, лес, уголь, алкоголь, сигареты, пути (контрабанды – ред.), которых нам уже известны", — заверил Лихолит.



