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Бойцы батальонов "Донбасс" и "Айдар" пригрозили боевикам полной блокадой и потребовали освободить всех пленных
Бойцы батальонов "Айдар" и "Донбасс" объявили пророссийским боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые содержатся в плену, в противном случае они обещают устроить настоящую блокаду оккупированных территорий. Об этом в Facebook сообщил боец "Донбасса" Евгений Шевченко, передает 112.ua.
В частности, ветеран батальона Евгений Шевченко в эфире "112 Украина" сообщил, что блокировать планируют не только автомобильные, но и железнодорожные пути.
"Механизм очень простой, у нас уже есть опыт по этому поводу, когда в декабре 2014 года мы также частично блокировали дороги, гуманитарные конвои. У нас было требование немедленного освобождения наших добровольцев из батальона "Донбасс", которые с Иловайска еще находились в плену. В течение недели 96 наших ребят вернулись домой. В принципе на сегодняшний день мы планируем также само действовать, учитывая успешный опыт и приобщить к блокаде также железнодорожные пути", - рассказал он.
Шевченко отметил, что такие действия согласованы с другими организациями, но не с властью. "Согласовуются наши действия с волонтерскими, добровольческими, ветеранскими организациями, очень много людей желает приобщиться к нашим действиям с целью скорейшего освобождения наших пленных ребят", - отметил он.
"Требование простое: всех", - коротко добавил боец.
В свою очередь, комментируя слова Шевченка, советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что блокада оккупированных территорий действует уже давно.
"К сожалению, за ту линию сейчас не передвигаются грузы, давным давно это все перекрыто. Находится несколько точек, через которые перемещаются люди, которые там живут", - сказал Тандит.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР, батальон "Донбасс", батальон "Азов"
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