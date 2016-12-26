- Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак20:31
- На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш20:13
- ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка20:00
- Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"19:50
- На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"19:04
- ДТП в Славянске: столкнулись два автобуса, есть пострадавший18:45
- В Покровске запустили высокоскоростной интернет18:36
- В Киеве задержан один из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировались боевики18:22
- На трассе "Киев – Харьков – Должанский" задержали автомобиль с 21-й тонной цветмета без документов18:13
- В Минобороны озвучили боевые и небоевые потери украинской армии в 2016 году17:43
На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"
В зоне проведения антитеррористической операции в понедельник по состоянию на 18:00 зафиксировано 26 обстрелов боевиками позиций украинских военных, сообщает штаб АТО.
"В течение дня российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций. На мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки. Также зафиксированы и обстрелы 122-миллиметровой артиллерии и БМП противника", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Фейсбук в понедельник вечером.
Кроме того, как сообщается, боевики вели огонь из минометов различных калибров по Талаковке и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.
"С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино", - сказано в сводке.
На донецком направлении, по информации штаба АТО, боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку, Зайцево и Луганское.
"В целом произошло 26 обстрелов", - информирует штаб.
Фото: https://ru.slovoidilo.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- За минувшие сутки боевики 11 раз обстреливали позиции сил АТО (ВИДЕО)
- За неделю в зоне АТО зафиксировали 37 фактов нарушения минских договоренностей по отводу вооружения - разведка
- "Перемирие": бои под Марьинкой и Авдеевкой не утихают, есть погибшие и раненые
- На Луганщине состоялся бой между украинскими военными и диверсантами
- Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак20:31
- На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш20:13
- ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка20:00
- Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"19:50
- На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"19:04
- ДТП в Славянске: столкнулись два автобуса, есть пострадавший18:45
- В Покровске запустили высокоскоростной интернет18:36
- В Киеве задержан один из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировались боевики18:22
- На трассе "Киев – Харьков – Должанский" задержали автомобиль с 21-й тонной цветмета без документов18:13
- В Минобороны озвучили боевые и небоевые потери украинской армии в 2016 году17:43
- Боевики не соблюдают "режим тишины" - Полторак20:31
- На обустройство КПВВ на Донбассе и на границе с Крымом нужно около 100 млн грн, которые в бюджет 2017 года не заложены - Черныш20:13
- ДНРовцы обвинили украинских военных в обстреле КПП "Александровка", расположенного к западу от Донецка20:00
- Люди действуют за пределами законодательного поля - Георгий Тука резко высказался об торговой блокаде "ЛДНР"19:50
- Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год19:43
- Глава аппарата Игоря Сечина найден мертвым в машине в центре Москвы19:20
- На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"19:04
- ДТП в Славянске: столкнулись два автобуса, есть пострадавший18:45
- В Покровске запустили высокоскоростной интернет18:36
- В Киеве задержан один из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировались боевики18:22
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- Светлодарская дуга - вся правда от участника боев комбата с позывным "Купол" (ВИДЕО)
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- Удару подвергся "свежий" российский артдивизион, морг Енакиево забит трупами "ихтамнетов"
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО