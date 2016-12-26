На протяжении сегодняшних суток боевики 26 раз нарушили "режим тишины"

26.12.2016 19:04

В зоне проведения антитеррористической операции в понедельник по состоянию на 18:00 зафиксировано 26 обстрелов боевиками позиций украинских военных, сообщает штаб АТО.

"В течение дня российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций. На мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки. Также зафиксированы и обстрелы 122-миллиметровой артиллерии и БМП противника", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Фейсбук в понедельник вечером.

Кроме того, как сообщается, боевики вели огонь из минометов различных калибров по Талаковке и Широкино, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.

"С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино", - сказано в сводке.

На донецком направлении, по информации штаба АТО, боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку, Зайцево и Луганское.

"В целом произошло 26 обстрелов", - информирует штаб.