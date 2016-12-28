Мариупольцы по-прежнему без воды

28.12.2016 18:27

Проблема водообеспечения Мариуполя по-прежнему не решена. Поставки воды из Северского Донца сегодня не только крайне дороги в себестоимости, но еще и нестабильны из-за войны. Периодически Мариуполь вынужден переходить на старокрымскую воду плохого качества. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко, подводя итоги года..

Строительство канала из Днепра или Каховки потребовало бы капиталовложений в размере несколько миллиардов гривен. «Как правило, чем больше сумма, тем больше коррупция. И потом, это не решило бы проблему стоимости воды — она была бы очень высока», - пояснил Бойченко. Опреснение морской воды остается приоритетным направлением, отмечает мэр. Учитывая, что соленость воды в Азове очень низкая, эксперты говорят, что можно было бы получать качественную питьевую столовую воду. Что касается экологических последствий опреснения для самого моря, то этот вопрос задать Вадиму Бойченко мы пока не смогли, но обязательно узнаем.

Стоимость реализации проекта - 92 млн. евро. Это цена строительства самой опреснительной и очистительной станции и прокладки новых трубопроводов.

В настоящее время окончательное решение по этому вопросу зависит от Кабинета министров.