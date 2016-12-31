Губернатор Донетчины поздравил украинцев с Новым годом

31.12.2016 18:19

Павло Жебрівський привітав укранців з Новим роком. Свої побажання очильник Донецької області розмістив на сторінці у facebook.

"Бажаю кожному українцеві у Новому році більше віри у себе, у свою країну, у спільну справу, у свої сили, у справу свого життя, у те, що успіх можливий і що успіх країни – це сума успіхів кожного із нас.

Бажаю кожному українцеві більше мужності і наполегливості у реалізації себе і своїх можливостей.

Бажаю, щоб було поміж нас більше поваги і любові один до одного, у родинах і в громадах, у транспорті і на вулиці.

Щоб було більше довіри і чесності, у приватному і професійному житті, у бізнесі та у політиці.

Щоб було у нас більше принциповості і нетерпимості до підлості та брехні, продажності і хабарництва, самодурства і жлобства.

Нічого такого надзвичайного я не бажаю. Але якщо кожен, зробить бодай трошки із цього, то буде у нас лад і мир, буде достаток і добробут, і буде радість у нашому житті.