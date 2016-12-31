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Губернатор Донетчины поздравил украинцев с Новым годом
Павло Жебрівський привітав укранців з Новим роком. Свої побажання очильник Донецької області розмістив на сторінці у facebook.
"Бажаю кожному українцеві у Новому році більше віри у себе, у свою країну, у спільну справу, у свої сили, у справу свого життя, у те, що успіх можливий і що успіх країни – це сума успіхів кожного із нас.
Бажаю кожному українцеві більше мужності і наполегливості у реалізації себе і своїх можливостей.
Бажаю, щоб було поміж нас більше поваги і любові один до одного, у родинах і в громадах, у транспорті і на вулиці.
Щоб було більше довіри і чесності, у приватному і професійному житті, у бізнесі та у політиці.
Щоб було у нас більше принциповості і нетерпимості до підлості та брехні, продажності і хабарництва, самодурства і жлобства.
Нічого такого надзвичайного я не бажаю. Але якщо кожен, зробить бодай трошки із цього, то буде у нас лад і мир, буде достаток і добробут, і буде радість у нашому житті.
А коли сядете до святкового столу, обов’язково згадайте про тих, хто на передовій ціною свого здоров’я та життя забезпечує нам мир, спокій і святковий настрій", - написав губернатор.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, новый год, поздравление, Жебривский
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