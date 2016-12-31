Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Губернатор Донетчины поздравил украинцев с Новым годом

31.12.2016 18:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Губернатор Донетчины поздравил украинцев с Новым годом

Павло Жебрівський привітав укранців з Новим роком. Свої побажання очильник Донецької області розмістив на сторінці у facebook.

"Бажаю кожному українцеві у Новому році більше віри у себе, у свою країну, у спільну справу, у свої сили, у справу свого життя, у те, що успіх можливий і що успіх країни – це сума успіхів кожного із нас.
Бажаю кожному українцеві більше мужності і наполегливості у реалізації себе і своїх можливостей.
Бажаю, щоб було поміж нас більше поваги і любові один до одного, у родинах і в громадах, у транспорті і на вулиці.
Щоб було більше довіри і чесності, у приватному і професійному житті, у бізнесі та у політиці.
Щоб було у нас більше принциповості і нетерпимості до підлості та брехні, продажності і хабарництва, самодурства і жлобства. 
Нічого такого надзвичайного я не бажаю. Але якщо кожен, зробить бодай трошки із цього, то буде у нас лад і мир, буде достаток і добробут, і буде радість у нашому житті.

А коли сядете до святкового столу, обов’язково згадайте про тих, хто на передовій ціною свого здоров’я та життя забезпечує нам мир, спокій і святковий настрій", - написав губернатор.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, новый год, поздравление, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх