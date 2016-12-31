Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Пусть будет мир и Украина - военные поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО)

31.12.2016 12:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пусть будет мир и Украина - военные поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО)

Бойцы ВСУ записали трогательное поздравление украинцам с Новым годом. 



Фото: kolizhanka.com.ua/

Теги: Донбасс, новый год, поздравление, военные, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх