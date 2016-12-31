Во сколько обойдется новогодний стол жителям оккупированного Донецка

31.12.2016 10:46

Жители Донбасса готовятся к встрече Нового года. Традиции в виде мандаринок, шампанского и оливье хотят соблюсти жители по обе стороны линии соприкосновения. Корреспонденты "Новостей Донбасса" прошлись по донецким супермаркетам, чтобы хотя бы примерно понять, во сколько дончанам обойдется праздничный стол.

Сегодня выбор продуктов на прилавках достаточно широкий, но никак не сравнится с довоенным периодом. Здесь преобладают товары из России и Беларуси. Украинские тоже есть, но, правда, не в широком ассортименте. Учитывая экономическую блокаду, стоимость продуктов на территории ОРДО (отдельные районы Донецкой области) остается достаточно высокой по сравнению с ценами на подконтрольной территории. Как уже давно принято "законами отечественной коммерции", в период новогодних и рождественских праздников стоимость продуктов редко становится ниже за счет скидок и всевозможных акций, а иногда может даже вырасти в несколько раз. Особенно ощутима предновогодняя разница на мясную и рыбную группы товаров, а также на овощи и экзотические фрукты.

В неподконтрольных городах мясная группа товаров остается одной из самых дорогих. Еще две недели назад на местных рынках мякоть свинины можно было приобрести от 250-300 рублей (111-133 грн. – здесь и далее по курсу НБУ 29.12.16) за килограмм в зависимости от вырезки. В преддверии новогодних праздников цена на мясо свинины у рыночных торговцев поднялась до 350 рублей за килограмм (155 грн.).

Стоимость мяса в донецких супермаркетах также достаточно высокая для кошелька среднестатистического жителя неподконтрольного города. В супермаркете "Парус" (бывший "Варус") за мякоть свинины для шашлыка придется заплатить от 325 рублей за килограмм (144 грн.), свиная корейка обойдется в 303 рубля (134 грн.), а свинина эскалоп будет стоить 355 рублей за килограмм (157 грн.). Дешевле всего мякоть свинины можно купить в супермаркете "Амстор". Здесь свиное мясо обойдется донецким покупателям в 309 руб. (137 грн.) - 325 руб. (144 грн.) за килограмм.

Наиболее дорогим выходит говяжье и телячье мясо. В том же супермаркете "Парус" говядина стоит от 320 руб./кг (142 грн.) и может достигнуть 370 рублей. Стоимость телятины начинается от 397 руб./кг (176 грн.) и может достигать 520 руб./кг (230 грн.).

В то же время в небольших мясных магазинах покупатель может позволить купить себе к празднику мясо по более бюджетной цене. За куриную тушку бройлера в мясных магазинах попросят от 127-129 руб./кг (56-57 грн.), а целого гуся можно приобрести к празднику от 180 руб./кг (79 грн.).

Самые высокие цены на мясо птицы можно встретить на местных рынках. В преддверии праздника рыночные торговцы просят за килограмм праздничного домашнего гуся от 300 руб. (133 грн.), а рыночная стоимость домашней курицы стартует от 170-200 руб./кг (75-88 грн.).

Стоимость рыбы также не радует дончан предновогодними скидками. Деликатесная рыба: стейк семги может достигать 1435-1670 руб./кг (636-740 грн.), крупная креветка – 474-693 руб./кг (210-307 грн.), свежий толстолобик от 233-253 руб./кг (103-112 грн.), карп – 336 руб./кг (148 грн.), рыба сибас - 999 руб./кг (443 грн.), форель - 855 руб./кг (379 грн.).

Наиболее широкий ассортимент морепродуктов в больших супермаркетах, таких как "Караван", "Сигма Ленд" и "Парус". В последнем в продаже можно найти даже такие деликатесы, как морской осьминог – 892 руб./кг (395 грн.), лобстер –1550 руб. (687 грн.) за штуку, мидии в ракушке – 295 рублей (130,77 грн.) за штуку, креветка тигровая – 1752 руб./кг (776 грн.), краб атлантический – 1250 руб. (554 грн.), устрицы – 402 руб. (178 грн.).

На местных рынках такого излишества, конечно, не встретишь. Однако цены на рыбу здесь также достаточно высокие и выбор достаточно большой. Банка красной икры (140 г) будет стоить порядка 430-570 рублей (190-252 грн.). В то же время в местных супермаркетах стоимость красной икры может достигать 658 рублей за 140-граммовую банку (291 грн.).

В неподконтрольном регионе продолжают свою работу местные производители колбасных изделий. Поэтому прилавки супермаркетов заполнены не только привозными российскими колбасами, но и продукцией местного изготовления. Среди наиболее популярных торговых марок: ТМ "Колбико", "Енакиевский Мясокомбинат", ТМ "Пан фазан" фирмы "Геркулес". Нередко на донецких прилавках можно встретить и колбасы украинских торговых марок, например продукцию "Роганского мясокомбината" (Харьков).

В целом стоимость сырокопченых колбас стартует от 500-970 руб./кг (221-430 грн.), цена варено-копченой колбасы начинается от 300-500 руб./кг (133-221 грн.).

Кроме колбасы обязательная составляющая новогодней продуктовой корзины – это сырно-молочные продукты. Стоимость натурального сыра в местных супермаркетах начинается от 350-540 руб./кг и выше (155-239 грн.).

Те, кому цена сыров кажется достаточно высокой, покупают сырный продукт. Его стоимость стартует от 290-320 руб./кг (128-141 грн.). Не менее высокая цена и у сливочного масла. Цена натурального масла на местных рынках стартует от 310-350 руб./кг (137-155 грн.). Все, что стоит ниже 300 рублей (132 грн.), нередко оказывается дешевым заменителем масла – спредом.