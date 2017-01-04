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Военный эксперт Игорь Романенко: «Путин сдаст фейковые «республики» уже в 2017 году»
Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, служивший в 2006-2010 гг. заместителем начальника Генерального штаба украинской армии, считает, что в текущем году относительно Украины будут позитивные изменения на Донбассе, передает "Диалог UA".
По его мнению, возможности для сдачи Кремлем Донбасса действительно сформировались.
"Мы помним высказывания Путина в конце прошлого года на пресс-конференции. То, что он говорил, и то, как он говорил, так или иначе, было сказано, что будут положительные изменения относительно Украины", - убежден Романенко.
По словам военного эксперта, Путин понял, что война в Украине – это затратное дело, от которого страдает имидж России, и сейчас ищет более выгодные пути управления своим государством.
"Поэтому логично предположить, что в скором времени хозяин Кремля откажется от военной поддержки "ДНР-ЛНР". Можно ждать, что изменения такие будут", – сказал генерал.
Источник: lugradar.net.
Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР
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