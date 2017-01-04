Военный эксперт Игорь Романенко: «Путин сдаст фейковые «республики» уже в 2017 году»

04.01.2017 21:20

Все указывает на то, что власти Российской Федерации в этом году собираются прекратить военную поддержку непризнанных донбасских квазиреспублик.

Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, служивший в 2006-2010 гг. заместителем начальника Генерального штаба украинской армии, считает, что в текущем году относительно Украины будут позитивные изменения на Донбассе, передает "Диалог UA".