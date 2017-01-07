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Архив - Донецкая область

Мотузяник: количество обстрелов увеличилось на 10 случаев по сравнению с прошлыми сутками

07.01.2017 16:28
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Мотузяник: количество обстрелов увеличилось на 10 случаев по сравнению с прошлыми сутками
В зоне проведения АТО за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, 2 бойцов получили ранения во время гранатометных обстрелов позиций сил АТО вблизи Новотошковское.
 
Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
 
Боевики продолжили систематически обстреливать позиции сил АТО, количество случаев нарушения режима тишины врагом увеличилась на 10 по сравнению с сутками раньше", - отметил он.
 
В рождественскую ночь активность противника несколько уменьшилась, исключая Мариупольское направление - там боевики применили артиллерию и минометы против украинских военных.
 
На Луганском направлении за прошедшие сутки произошло 9 вражеских обстрелов, на Донецком - 6, террористы использовали тяжелое вооружение, выпустив 3 мины в сторону сил АТО на Светлодарск дуге.
 
"В направлении Мариуполя количество обстрелов со стороны боевиков самое высокое - 25, боевики использовали весь спектр вооружения, за исключением реактивной артиллерии и танков, выпустив 50 минометных мин и 25 артснарядов. Почти все случаи нарушения перемирия пришлись на участок фронта от Павлополя к Широкино" , - сообщил Мотузяник.
Источник: sprotyv.info.


Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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