Обнародован видеоотчет спикера АТО о вчерашних обстрелах

25.02.2018 07:05

Сегодня, 25 февраля, утром, спикер пресс-центра штаба АТО Василий Лабай рассказал, как прошли минувшие сутки на линии соприкосновения.



По словам спикера, российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения.



Так, на Луганском направлении в вечернее время противник снова грубо нарушил Минские договоренности, применив артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.



Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов захватчики вели огонь по позициям сил АТО вблизи Крымского.



Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали защитников Лобачево, а из стрелкового оружия провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.



"В общем, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал", - уверяет Василий Лабай.



