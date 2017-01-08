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Архив - Донецкая область

В Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля медслужбы Нацполиции

08.01.2017 07:49
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В Мариуполе произошло ДТП с участием автомобиля медслужбы Нацполиции

6 января около 18 часов в Мариуполе на перекрестке улиц Мира и Зелинского произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2109» и «ДЭУ Сенс», сообщают Донецкие новости с ссылкой на отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
«57-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» во время совершения поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение со служебным автомобилем медицинской службы «ДЭУ Сенс», под управлением 26-летнего водителя. В результате происшествия пострадала 34-летняя пассажир ВАЗа», – отметили в пресс-службе.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).



Теги: Донбасс, Мариуполь, ДТП, Нацполиция
 
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