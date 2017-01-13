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Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
Кабинет Министров Украины на своем заседании 28 декабря 2016 года принял постановление № 1028 «О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 № 637», которым утвердил необходимость прохождения физической идентификации пенсионеров-переселенцев до момента получения ими в установленном порядке электронного пенсионного удостоверения. В частности, постановлением предусматривается, что физическая идентификация клиента, у которого открыт текущий счет в учреждениях Ощадбанка для получения пенсии, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, осуществляется каждые три месяца со дня открытия счета.
Юристы "Донбасс SOS" подготовили разъяснения для переселенцев-пенсионеров относительно прохождения идентификации в отделениях Ощадбанка.
Что понимается под физической идентификацией?
Пенсионер должен лично посетить любое отделение Ощадбанка с паспортом, справкой внутренне перемещенного лица и банковской карточкой. В отделении Ощадбанка необходимо будет, с использованием карты и терминала, ввести ПИН-код и осуществить любое действие с собственным счетом (снять наличные средства, оплатить жилищно-коммунальные услуги, проверить баланс и т. д.).
Кто должен проходить идентификацию?
- Пенсионеры-переселенцы, которые уже получили электронное пенсионное удостоверение (далее ‒ ЭПУ). Они проходят идентификацию первые 2 раза каждые 6 месяцев, начиная с первого числа месяца выпуска ЭПУ, который указан на лицевой стороне карты, в дальнейшем ‒ каждые 12 месяцев. После окончания срока действия карты она перевыпускается за счет Ощадбанка.
- Пенсионеры-переселенцы, которые еще не получили ЭПУ. До получения ими в установленном порядке ЭПУ идентификация проводится каждые три месяца со дня открытия счета.
Каковы последствия непрохождения физической идентификации в указанный срок?
В случае если прохождение очередной физической идентификации получателя пенсии не произошло, банк блокирует карту до ее проведения, останавливает расходные операции по текущему счету до момента личного обращения клиента в отделение Ощадбанка и уведомляет об этом Министерство финансов Украины и Пенсионный фонд Украины.
Как пройти физическую идентификацию лицам из числа маломобильных групп населения?
Для этого лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, необходимо обратиться в Ощадбанк с письменным заявлением о желании получать пенсионные выплаты с доставкой по фактическому месту жительства/пребывания с одновременной их физической идентификацией. К заявлению следует приложить копию документа, подтверждающего соответствующую группу инвалидности, или копию медицинского заключения о способности к самообслуживанию и необходимость в посторонней помощи.
Ощадбанк должен обеспечить бесплатную доставку средств для выплаты пенсий лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, по их заявлениям с доставкой по фактическому месту жительства/пребывания в соответствии с Порядком выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 г. № 1596.
В частности, пункт 21 Порядка выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках предусматривает, что уполномоченный банк обязан обеспечить по желанию получателя выдачу причитающихся ему сумм пенсии и денежной помощи как непосредственно в банке, так и с доставкой получателю домой в удобное для него время, что определяется договором между уполномоченным банком и получателем.
Дополнительные разъяснения по поводу процедуры прохождения физической идентификации получателями пенсионных выплат можно получить у специалистов контакт-цента Ощадбанка по номеру 0800 210 800.
Фото: blogs.korrespondent.net/
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, Ощадбанк, идеал, инвалиды, переселенцы, пенсии
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