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Архив - Донецкая область

Какие районы Донбасса получат субвенции и жилье для ВПЛ

27.03.2018 15:49
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Какие районы Донбасса получат субвенции и жилье для ВПЛ

Вчера, 26 марта, в 18-00 состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на выделение субвенции на решение вопроса обеспечения жильем переселенцев и приобретение специализированного оборудования для ускорения процедур выдачи биометрических паспортов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает 62.ua.

Тука, в частности, сообщает, что вего было рассмотрено более 30 заявок. "К сожалению, большая часть не соответствует условиям выделения субвенции", - сообщил Тука и объяснил, в чем проблема.
"Жилье.
В условиях четко указано, что жилье должно находиться в Фонде жилья для временного проживания. Органы местной власти обязаны иметь такой фонд. Главная цель существования такого фонда - оперативное реагирование на возможные социальные вызовы (землетрясение, наводнение и т.д.). Вместе с тем, КМУ принял решение, которым разрешил использовать жилье из таких фондов для предоставления в пользование переселенцам.
Поэтому, обращаюсь к представителям органов власти: не создавайте сопротивление! Создавайте местные фонды, а государство вам в этом поможет!
ЦНАП.
Во время заседания Комиссии возникли споры: стоит ли расценивать заяву на создание закрытого канала связи (что является необходимым условием для начала эксплуатации оборудования ГМСом), как составляющую комплекса по оказанию услуг? Ведь, в нормативных документах речь идет непосредственно о приобретении ОБОРУДОВАНИЯ ...", - рассказал овозникшей проблематие зам минитстра.
По результатам заседания положительные решения приняты по заявкам:
Донецкая область:
- Родинскаий городской совет
- Николаевский городской совет
- Бахмутский городской совет
- Дружковский городской совет
- Константиновский городской совет
- Краматорский городской совет
- Марьинский городской совет
- Чмировский городской совет
- Соледарский городской совет
Луганская область:
- Попаснянский городской совет
Одновременно, обращаясь к представителям местной власти, подчеркиваю о необходимости соблюдения условий выделения судвенций:
- целевое назначение (не в ремонт дорог, не в строительство клубов ...)
- финансирование осуществляется на паритетных началах: 50% из государственного бюджета, 50% - из местного", - акцентировал внимание Георгий Тука.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, жилье, фонд, переселенцы, ВПЛ, биометрический паспорт, субвенция
 
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