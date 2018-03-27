Какие районы Донбасса получат субвенции и жилье для ВПЛ

27.03.2018 15:49

Вчера, 26 марта, в 18-00 состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на выделение субвенции на решение вопроса обеспечения жильем переселенцев и приобретение специализированного оборудования для ускорения процедур выдачи биометрических паспортов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), передает 62.ua.

Тука, в частности, сообщает, что вего было рассмотрено более 30 заявок. "К сожалению, большая часть не соответствует условиям выделения субвенции", - сообщил Тука и объяснил, в чем проблема.

"Жилье.

В условиях четко указано, что жилье должно находиться в Фонде жилья для временного проживания. Органы местной власти обязаны иметь такой фонд. Главная цель существования такого фонда - оперативное реагирование на возможные социальные вызовы (землетрясение, наводнение и т.д.). Вместе с тем, КМУ принял решение, которым разрешил использовать жилье из таких фондов для предоставления в пользование переселенцам.

Поэтому, обращаюсь к представителям органов власти: не создавайте сопротивление! Создавайте местные фонды, а государство вам в этом поможет!

ЦНАП.

Во время заседания Комиссии возникли споры: стоит ли расценивать заяву на создание закрытого канала связи (что является необходимым условием для начала эксплуатации оборудования ГМСом), как составляющую комплекса по оказанию услуг? Ведь, в нормативных документах речь идет непосредственно о приобретении ОБОРУДОВАНИЯ ...", - рассказал овозникшей проблематие зам минитстра.

По результатам заседания положительные решения приняты по заявкам:

Донецкая область:

- Родинскаий городской совет

- Николаевский городской совет

- Бахмутский городской совет

- Дружковский городской совет

- Константиновский городской совет

- Краматорский городской совет

- Марьинский городской совет

- Чмировский городской совет

- Соледарский городской совет

Луганская область:

- Попаснянский городской совет

Одновременно, обращаясь к представителям местной власти, подчеркиваю о необходимости соблюдения условий выделения судвенций:

- целевое назначение (не в ремонт дорог, не в строительство клубов ...)

- финансирование осуществляется на паритетных началах: 50% из государственного бюджета, 50% - из местного", - акцентировал внимание Георгий Тука.