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Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена, запуск планируют на завтра

13.01.2017 17:52
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Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена, запуск планируют на завтра

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор ДФС Муса Магомедов.

"По состоянию на 14.45 энергоснабжения ДФС восстановлено. Спасибо всем, кто сделал все, что от них зависит, чтобы Старый Новый Год Авдеевка встретила с водой, светом и теплом: энергетикам ДТЭК, АКХЗ, сотрудникам ОБСЕ и СЦКК отдельная благодарность за быстрое реагирование на сложившуюся гуманитарную проблему", - сообщил он.

Восстановление водоснабжения также подтвердили в пресс-службе компании "Вода Донбасса".

"Сегодня специалисты ДТЭК "Донецкоблэнерго закончили работы по восстановлению линии электропередачи 35 кВ, от которой осуществляется электроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся мероприятия по подключению электрооборудования ДФС. Запуск в работу фильтровальной станции планируется на завтра.

Донецкая фильтровальная станция географически расположена в городе Авдеевка Донецкой области, подает воду жителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, а также поселков Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка, Крутая Балка, Спартак.

С начала конфликта на Донбассе, с апреля 2014 года, энергетики больше 200 раз восстанавливали электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.


Фото: korrespondent.net/

Теги: Донбасс, работа, восстановление, Донецкая фильтровальная станция
 
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