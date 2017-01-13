Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена, запуск планируют на завтра

"По состоянию на 14.45 энергоснабжения ДФС восстановлено. Спасибо всем, кто сделал все, что от них зависит, чтобы Старый Новый Год Авдеевка встретила с водой, светом и теплом: энергетикам ДТЭК, АКХЗ, сотрудникам ОБСЕ и СЦКК отдельная благодарность за быстрое реагирование на сложившуюся гуманитарную проблему", - сообщил он.

Восстановление водоснабжения также подтвердили в пресс-службе компании "Вода Донбасса".

"Сегодня специалисты ДТЭК "Донецкоблэнерго закончили работы по восстановлению линии электропередачи 35 кВ, от которой осуществляется электроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся мероприятия по подключению электрооборудования ДФС. Запуск в работу фильтровальной станции планируется на завтра.

Донецкая фильтровальная станция географически расположена в городе Авдеевка Донецкой области, подает воду жителям Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, а также поселков Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка, Крутая Балка, Спартак.

С начала конфликта на Донбассе, с апреля 2014 года, энергетики больше 200 раз восстанавливали электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.