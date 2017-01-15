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Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко
Ветераны АТО, участники добровольческих батальонов 14 января прибыли в Лисичанск (Луганская обл.) для начала торговой блокады неподконтрольной территории Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Семен Семенченко, который ранее возглавлял добровольческий батальон «Донбасс».
«Хочется просто немного обратить внимание всем тех "угрожателей", которые взрывают волонтеров, отслеживающих контрабанду, угрожают журналистам и, очевидно чувствуют себя некими Рембо местечкого разлива. Обратить внимание на то, что прибывшие ветераны имеют опыт снайпинга, стрелковой подготовки, борьбы с диверсионно-разведывательными группами, борьбы в составе диверсионно-разведывательных групп, минирования и разминирования в боевых условиях, причем гораздо больший чем вы получили взрывая неугодных патриотов, честных людей», – предупредил Семенченко.
Он добавил, что в ближайшие дни около 800 зарегистрированных участников блокады приедут в Донецкую и Луганскую область на организованные с помощью волонтеров базы и «начнут брать под гражданский демократический контроль ситуацию с финансированием ЛДНР со стороны государства Украины».
Также в комментариях СМИ Семенченко сообщил, что 16 января в Северодонецке будет дана пресс-конференция по данному поводу. В целом, на данный момент, в шести областях Украины создаются штабы по организации блокады «ЛДНР».
Напомним, 26 декабря ветераны АТО и волонтеры объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. Для реализации акции началось формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. В Госпогранслужбе отметили, что действия по блокаде должны быть согласованы с действиями ВСУ и ни в коем случае не угрожать национальной безопасности.
Источник Донецкие новости
Теги: торговля, блокада, ДНР, ЛНР, АТО
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