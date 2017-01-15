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Установлена причина гибели трех бойцов ВСУ, тела которых передала «ДНР»
Сослуживцы опознали тела трех морских пехотинцев ВСУ, тела которых 13 января в Донецке «ДНР» передала представителям гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200».
Об этом в комментарии «Громадському ТВ» сообщил руководитель проекта «Эвакуация 200» Михаил Котелевский. «Это бойцы Охримченко, Сонько и Трубин из 501-го отдельного полка морской охраны», – сообщил Котелевский. «Да, они опознаны, это именно те три солдата, которые пропали без вести 8 января. Они подорвались все на одной растяжке», – уточнил он.
На данный момент тела военнослужащих направляют из Днепра к местам захоронения – в Сумскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Как сообщает «5 канал», 23-летний младший сержант Сергей Сонько из Херсонской области на войне был больше года, параллельно учился в университете. Николаю Охрименко было 53 года, с 2014 года на фронте он был добровольцем, на Донбассе погибли и его родные, мать ждала его в Сумской области. 29-летний старший матрос Сергей Трубин был призван на службу в Кропивницком. Все погибшие служили в 501-м батальоне, который был сформирован из военнослужащих, вышедших из аннексированного Крыма. Захоронение защитников должны состояться сегодня, 15 января.
Напомним, ранее «ДНР» заявляло, что военнослужащие подорвались на мине в 500 метрах от первого рубежа «республиканской линии обороны» в районе села Октябрь к югу от Донецка
Истчник Донецкие новости
Теги: погибший, пехота, ДНР, ВСУ, тела
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