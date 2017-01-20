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Мнение эксперта: Киев готовит оккупированному Донбассу Приднестровский сценарий
За долей позитива, имеющегося в правительственном Плане мероприятий относительно оккупированного Донбасса, скрывается Приднестровский сценарий замораживания конфликта. Такое мнение выразил политический эксперт, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш в своем блоге на "ОстроВе".
По его словам, "План мероприятий направленных на реализацию основ государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия" предусматривает консервацию конфликта в Приднестровском варианте.
Во-первых, план предусматривает "усовершенствование процедур… перемещения грузов (товаров) через линию разграничения". То есть – увеличение товарооборота между контролируемой территорией и ОРДЛО. Соответственно, это означает усиление экономики "республик", - аргументирует эксперт свою точку зрения.
Кроме того, отмечает С.Гармаш, правительственный документ предусматривает "разработку и предоставление в Кабинет министров Украины предложений о внесении изменений в законодательство, относительно урегулирования особенностей хозяйственной деятельности на неконтролируемой территории" и "упрощение налоговой и бухгалтерской отчетности" плательщиков налогов, производственные подразделения которых расположены на неконтролируемой территории.
"То есть, они туда и так зарплату наличкой возят, налоги "республикам", и по словам лидеров сепаратистов, и по логике, - платят, а им еще отчетность упростят… Это уже не АТО, а, искусственно создаваемая, налоговая дыра", - иронизирует автор.
Вызывает недоумение эксперта и пункты Плана о том, что сотрудники "контролируемых объектов, размещенных на неконтролируемой территории… всех форм собственности" должны регулярно обеспечиваться заработной платой, поступающей со свободной от боевиков территории Украины.
"Как это - "контролируемые объекты на неконтролируемой территории"? Какие гарантии, что их не контролируют те, кто контролирует территорию?", - риторически спрашивает Сергей Гармаш.
С другой стороны, отмечает он, в Плане есть много позитивных моментов, направленных на простых людей, оказавшихся в заложниках на оккупированной территории. Это и возможность дистанционного обучения в украинских учебных заведениях, и "создание благоприятных условий для предоставления административных услуг гражданам…", и оптимизация для граждан пересечения линии разграничения.
Однако, уверен эксперт, "за словами о помощи людям четко прослеживается глобальная цель – помочь бизнесу, который делает деньги на горе людей и удешевляет для Москвы ее донбасскую авантюру"
Кроме того, авторы Плана, по мнению С. Гармаша, не учли того, что "даже признав де-факто конфликт внутренним, Украина не избавится от влияния на него России".
Кремль вполне устраивает, что Украина, как предусмотрено Планом, утвержденным украинским правительством, будет помогать экономике "ДНР-ЛНР" и решать социально-экономические проблемы "властей" марионеточных "республик", - резюмирует он.
Фото: dan-news.info/
Теги: Украина, Донбасс, правительство, Приднестровье, заморозили, ДНР, ЛНР
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