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На КПВВ "МАйорск" задержали жительницу оккупированного Донецка, которая создала бизнес по подделке документов
Жительницу оккупированного Донецка, которая за деньги ставила фальшивые печати в справки переселенца и паспорта, задержали на КПВВ "Майорск". Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
При себе у 54-летней женщины, которая ехала из Бахмута в Донецк, были печати и штампы ряда учреждений, в частности, печать управления труда и социальной защиты населения города Артемовска и штамп отдела регистрации Бахмутского горсовета. Кроме печатей и штампов у нее изъяты наборы букв, тюбик с краской, флэш-накопитель и другие приборы, которые использовались в противоправной деятельности.
Полицейским задержанная пояснила, что с июня 2016 года зарабатывает, подделывая документы для жителей оккупированной территории. Для своей деятельности она заказала через интернет серию печатей и штампов, на которых был указан г. Артемовск.
Сначала дончанка "потренировалась" на своей знакомой из Донецка, которой поставила первый миграционный штамп в справку переселенца, а затем начала искать клиентов и наладила подпольный бизнес. Прайс на услуги был такой: прописка в паспорте - 100 гривен, штамп в справку переселенца - 50 гривен.
По словам задержанной, она успела поставить 6 фальшивых печатей в паспортах граждан Украины и около 20 штампов в справки переселенцев. Необходимые данные вписывала своей рукой. Таким же образом женщина "оформила" временную регистрацию и себе.
В связи с переименованием Артемовска в Бахмут ей пришлось заказывать печати с новым названием города.
"Я назначала встречи в Бахмуте, люди подходили со своими паспортами и справками, а я проставляли в них печати за денежное вознаграждение", - отметила задержанная.
Факт зарегистрирован в журнал Единого учета, проводится проверка.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/
Теги: Донбасс, полиция, житейская история, задержание, Бахмут, КПВВ
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