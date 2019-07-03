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В полиции заявили о готовности задержать Клюева в случае пересечения границы

03.07.2019 19:49
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В МВД заявили, что задержат экс-депутата от Партии регионов Андрея Клюева в случае пересечения им украинской границы.

Об этом заявил советник главы МВД Иван Стойко на брифинге в Киеве.

По его словам, Клюев «сбежал вместе с Януковичем» и уже 5 лет скрывается на территории России.

Также Стойко отметил, что Клюев не пересекал границу в обратном направлении.

Он также назвал решение ЦИК о регистрации Клюева кандидатом в депутаты «преждевременным» и выразил надежду, что оно будет пересмотрено.

Источник: https://donpress.com 



Теги: политика, Донбасс, полиция, граница, задержание
 
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