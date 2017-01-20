Украина вернет оккупированный Донбасс и Крым - Портников

20.01.2017 21:37

После очередного скандального заявления народного депутата Надежды Савченко относительно возможности "обмена" Донбасса на Крым одни привычно обвинили бывшую летчицу в предательстве национальных интересов, а другие заметили, что Савченко просто не удалось четко артикулировать свою мысль. И что она говорила не о том, что Украина должна менять Донбасс на Крым, а о том, что Россия захочет "разменять" возвращение Донбасса на Крым. А это, как говорят в Одессе – две большие разницы.

Об этом пишет журналист Виталий Портников для "Крым. Реалии".

Но нет разницы в том, что и то, и другое – величайшее заблуждение. Заблуждение считать, что Украина может отказаться от защиты своей территориальной целостности и заявить, что Донецкая или Луганская область для нее важнее, чем Автономная Республика Крым. Крым ничем не отличается от Донбасса, Буковины или Волыни – это такая же территория Украины, с точки зрения международного права. Страну, которая отказывается от собственных границ, никто не уважает.

Оккупацию Крыма путинским режимом не признает ни одна страна мира. А вот независимость Республики Косово признана десятками стран. Но это не мешает Республике Сербии последовательно отстаивать собственное представление о территориальной целостности. Да, в Вашингтоне или Брюсселе могут считать иначе. Но от этого не должна меняться позиция самого Белграда. И самое главное – такая позиция вызывает уважение даже у тех, кто признает государственность Косово. Так почему же Сербия при всеобщем признании Косово может отстаивать свою территориальную целостность, а Украина при всеобщем непризнании оккупации Крыма – не может? Мы что, "терпилы"?

Но такое же заблуждение – считать, что Россия собирается торговаться с Украиной или еще кем-то о каких-то обменах. Не собирается. Об этом четко сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков – и это правда. Крым для Путина и его камарильи – а также для подавляющего большинства российских граждан – "закрытый вопрос". С Донбасса Путин тоже уходить не собирается, максимум, что он может, – это имитировать решение проблемы. Но от поддержки бандитских режимов он не откажется, потому что они – идеальное приложение к его стратегии внутренней дестабилизации нашей страны. Потому что Путину нужен не какой-то там Крым, не Донбасс – ему нужна вся Украина. И когда в Государственной Думе России говорят, что нашим лучшим президентом был бы уркаган и убийца Захарченко, это только с нашей точки зрения – безумие. Они на самом деле хотят, чтобы нашим президентом был уркаган, который уничтожит все украинское и превратит Украину в российский бантустан. Разве не поэтому они так радовались уркагану Януковичу?

Так какой же тогда выход – может спросить меня какая-нибудь неопытная Надежда Савченко – неужели война?

Нет, не война. Выход есть – если набраться терпения. Он состоит в крахе российского политического режима. И есть очень большой шанс, что этот режим рухнет вместе с нынешней моделью Российского государства. Можно сколь угодно долго уверять себя, что это – политическая фантастика, что денег у России еще достаточно, что санкции – это безболезненный укол, что завтра Путин договорится с Трампом.

Денег действительно хватит на год-другой. Мозгов может не хватить. Когда страной управляют некомпетентные безумцы, они обязательно доведут ее до "цугундера". Мы же это все проходили с недоброй памяти Советским Союзом. Разве там дело было только в дорогах? Нет, дело было еще и в дураках. А за четверть столетия и дороги в России не улучшились, и дураки не поумнели.

Так что не стоит сомневаться – территориальная целостность Украины будет восстановлена. И территориальная целостность Молдовы. И территориальная целостность Грузии. И Армения с Азербайджаном найдут компромисс по Карабаху. Как только империя сгинет, будут осушены все созданные ею кровавые болота.