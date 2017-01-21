Бюджет "ДНР": сможет ли "республика" существовать без "братской" помощи Кремля, которая постоянно уменьшается

21.01.2017 11:37

Оккупационными властями "ДНР" заявлено о принятии бюджета "ДНР" на 1-й квартал 2017 года. Заявляется, что более 45% бюджета якобы будет потрачено на обеспечение социальных выплат населению. При этом общий объем бюджета традиционно не раскрывается, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebooк.

"Бюджет Донецкой Народной Республики на l квартал 2017 года социально ориентирован. Основная часть расходов – более 45% – будет направлена на осуществление социальных выплат населению через министерство труда и социальной политики", — заявила так называемый "министр финансов ДНР" Екатерина Матющенко.

Матющенко отметила, что в казну "республики" также заложены средства на выполнение работ и услуг по проектам ликвидации нерентабельных шахт. В целом, по словам "министра", принципы бюджетной политики в части планирования и исполнения по сравнению с минувшим годом не изменились.

В то же время, по данным группы "Информационное сопротивление", точных параметров бюджета "ДНР" на данный момент не существует из-за несогласованности размера "финансовой помощи", которая должна поступить из России в указанный период.

В частности, руководство "ДНР" требует от администрации президента РФ прекратить сокращение финансовых вливаний, наблюдаемое с сентября 2016 г, указывая, что не может компенсировать уменьшение "помощи" за счет собственных ресурсов.

В свою очередь, в администрации Путина руководству "ДНР" рекомендуют "более эффективно использовать имеющиеся средства" и принять экстренные меры по предотвращению их постоянного разворовывания (в частности, речь идет о средствах, выделяемых РФ на восстановление разрушенных объектов в "ДНР" и социальные выплаты местному населению).