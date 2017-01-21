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Бюджет "ДНР": сможет ли "республика" существовать без "братской" помощи Кремля, которая постоянно уменьшается
Оккупационными властями "ДНР" заявлено о принятии бюджета "ДНР" на 1-й квартал 2017 года. Заявляется, что более 45% бюджета якобы будет потрачено на обеспечение социальных выплат населению. При этом общий объем бюджета традиционно не раскрывается, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebooк.
"Бюджет Донецкой Народной Республики на l квартал 2017 года социально ориентирован. Основная часть расходов – более 45% – будет направлена на осуществление социальных выплат населению через министерство труда и социальной политики", — заявила так называемый "министр финансов ДНР" Екатерина Матющенко.
Матющенко отметила, что в казну "республики" также заложены средства на выполнение работ и услуг по проектам ликвидации нерентабельных шахт. В целом, по словам "министра", принципы бюджетной политики в части планирования и исполнения по сравнению с минувшим годом не изменились.
В то же время, по данным группы "Информационное сопротивление", точных параметров бюджета "ДНР" на данный момент не существует из-за несогласованности размера "финансовой помощи", которая должна поступить из России в указанный период.
В частности, руководство "ДНР" требует от администрации президента РФ прекратить сокращение финансовых вливаний, наблюдаемое с сентября 2016 г, указывая, что не может компенсировать уменьшение "помощи" за счет собственных ресурсов.
В свою очередь, в администрации Путина руководству "ДНР" рекомендуют "более эффективно использовать имеющиеся средства" и принять экстренные меры по предотвращению их постоянного разворовывания (в частности, речь идет о средствах, выделяемых РФ на восстановление разрушенных объектов в "ДНР" и социальные выплаты местному населению).
Фото: nbnews.com.ua/
Теги: Донбасс, бюджет, социальные выплаты, Квартал 95, ДНР, боевики
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