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"Власти ДНР" готовятся в "выборам": списки готовят двойные

21.01.2017 09:48
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"Власти ДНР" готовятся в "выборам": списки готовят двойные

В "ДНР" продолжается подготовка к так называемым "выборам". Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebooк.

При этом "органам местной власти" конкретные сроки их проведения не известны – дано распоряжение быть в готовности немедленного проведения "выборов" в случае получения команды из Москвы.

Также определено, что "местные власти" должны быть готовы, в случае получения такой команды, к проведению выборов как по избирательному законодательству Украины, так и по "закону о выборах ДНР".

С учетом чего в настоящее время формируются двойные списки избирательных комиссий и кандидатов. Уже сформированы списки кандидатов из представителей команды А.Захарченко, а также лиц, которые активно поддерживают "ДНР" ("политики" и "активисты") и принимали участие в боевых действиях против Украины ("ветераны ополчения").

В настоящее время идет формирование "дублирующих" списков для выборов по украинскому законодательству - из лиц, которые пользуются доверием руководства "ДНР", но с 2014 года занимали условно нейтральную позицию, не нарушили Законы Украины, и имеют авторитет среди местного населения.


Фото: zn.ua/

Теги: Донбасс, выборы, законодательство, подготовка к школе, ДНР
 
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