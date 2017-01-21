- "Власти ДНР" готовятся в "выборам": списки готовят двойные09:48
- На КПВВ "Мар’їнка" та "Майорськ" зафіксовано велику кількість автомобілів - інформація від Держпогранслужби09:39
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий08:43
- В Украине появились бесплатные оnline-курсы английского языка для переселенцев08:02
- "Власти ДНР" намерены пожаловаться в Минске на перенос позиций ВСУ в район Донецкой фильтровальной станции07:48
- Украинский флаг над "Бутовкой", ползучее наступление на Дебальцево и минимальные потери - удачная неделя для ВСУ в зоне АТО07:33
- За вчерашние сутки, 20 января, боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе07:14
- Недвижимость в Киеве, валюта и боевой самолет - бывший доброволец АТО из Беларуси за короткий срок заработал в Украине 22:40
- В школах Краматорска прошли акции и флешмобы, посвященные Дню Соборности Украины (ВИДЕО)22:03
- Признание для Гааги: российские военные поют о войне на Донбассе (ВИДЕО)21:59
"Власти ДНР" готовятся в "выборам": списки готовят двойные
В "ДНР" продолжается подготовка к так называемым "выборам". Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в facebooк.
При этом "органам местной власти" конкретные сроки их проведения не известны – дано распоряжение быть в готовности немедленного проведения "выборов" в случае получения команды из Москвы.
Также определено, что "местные власти" должны быть готовы, в случае получения такой команды, к проведению выборов как по избирательному законодательству Украины, так и по "закону о выборах ДНР".
С учетом чего в настоящее время формируются двойные списки избирательных комиссий и кандидатов. Уже сформированы списки кандидатов из представителей команды А.Захарченко, а также лиц, которые активно поддерживают "ДНР" ("политики" и "активисты") и принимали участие в боевых действиях против Украины ("ветераны ополчения").
В настоящее время идет формирование "дублирующих" списков для выборов по украинскому законодательству - из лиц, которые пользуются доверием руководства "ДНР", но с 2014 года занимали условно нейтральную позицию, не нарушили Законы Украины, и имеют авторитет среди местного населения.
Фото: zn.ua/
Теги: Донбасс, выборы, законодательство, подготовка к школе, ДНР
- Незаконных выборов в Донбассе не будет - «ДНР» и «ЛНР» заявили о переносе своих выборов на следующий год
- Янукович обещает покончить с порочной практикой
- В Донецкой области может стать на два избирательных округа меньше
- В Донбассе придумали, как повысить явку избирателй
- О выборах и "экономике" в ДНР-ЛНР
- Выборы в Мариуполе пройдут 29 ноября
- На КПВВ "Мар’їнка" та "Майорськ" зафіксовано велику кількість автомобілів - інформація від Держпогранслужби09:39
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий08:43
- В Украине появились бесплатные оnline-курсы английского языка для переселенцев08:02
- "Власти ДНР" намерены пожаловаться в Минске на перенос позиций ВСУ в район Донецкой фильтровальной станции07:48
- Украинский флаг над "Бутовкой", ползучее наступление на Дебальцево и минимальные потери - удачная неделя для ВСУ в зоне АТО07:33
- За вчерашние сутки, 20 января, боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе07:14
- Недвижимость в Киеве, валюта и боевой самолет - бывший доброволец АТО из Беларуси за короткий срок заработал в Украине 22:40
- В школах Краматорска прошли акции и флешмобы, посвященные Дню Соборности Украины (ВИДЕО)22:03
- Признание для Гааги: российские военные поют о войне на Донбассе (ВИДЕО)21:59
- Украина вернет оккупированный Донбасс и Крым - Портников21:37
- На КПВВ "Мар’їнка" та "Майорськ" зафіксовано велику кількість автомобілів - інформація від Держпогранслужби09:39
- Команда нового президента США может стать самой богатой за всю историю Америки (ВИДЕО)09:31
- Путин будет баллотироваться в президенты РФ в 2018 году09:17
- Встреча Порошенко с Трампом может состояться уже в феврале08:52
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий08:43
- Разговор посла Украины в США Чалого и президента Трампа состоялся в позитивном ключе08:30
- В Украине снова подорожает коммуналка08:10
- В Украине появились бесплатные оnline-курсы английского языка для переселенцев08:02
- "Власти ДНР" намерены пожаловаться в Минске на перенос позиций ВСУ в район Донецкой фильтровальной станции07:48
- Украинский флаг над "Бутовкой", ползучее наступление на Дебальцево и минимальные потери - удачная неделя для ВСУ в зоне АТО07:33
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен
- Зачем на самом деле Путин затеял войну на Донбассе
- В киевской многоэтажке оборвался лифт с женщиной и 3-летним ребенком