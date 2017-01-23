В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе

23.01.2017 15:23

Командование войск России ввело о запрете на увольнение со службы военнослужащих, пребывающих на оккупированном Донбассе, даже если они прибегли к грубейшему нарушению правил.

Соответствующую информацию предоставили сотрудники Главуправления разведки украинского оборонного ведомства.

При этом в сообщении отмечается, что причиной такого решения является некомплект личного состава, сложившийся в связи с отсутствием желания продлевать период действия контрактов военным, несущим службу в оккупационных войсках.

Более того, по данным Минобороны Украины, для того, чтобы в будущем не допустить снижение показателей укомплектования, представители российского командования приняли решение об упрощении процедуры приема на службу в Военных силах РФ.

Кроме всего прочего, украинская разведка сообщила, что некоторые подразделения второй отдельной мотострелковой бригады в Луганске проводят набор военных, не требуя, чтобы кандидаты проходили соответствующий медицинский осмотр. По этой причине на военную службу в лавы российской армии начали принимать лиц, имеющих определенные физические недостатки, не дающие возможность надлежащим образом справляться с выполнением боевых заданий в сложных условиях, заявили в разведке.

Источник: rom-ua.com