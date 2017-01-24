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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал позиции ВСУ в районе Донецкой фильтровальной станции
24.01.2017 13:13
Беспилотный летательный мини-аппарат СММ ОБСЕ зафиксировал четыре боевые позиции Вооруженных сил Украины вблизи фильтровальной станции, расположенной между Авдеевкой и Ясиноватой. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
"21 января мини-БПЛА СММ зафиксировал 4 боевые позиции в подконтрольных правительству районах между Авдеевкой и автодорогой Н20. На одной из позиций, по-видимому, все еще велись работы по обустройству. Патруль СММ отметил наличие государственного флага Украины на одной из позиций, расположенной на автодороге, на расстоянии приблизительно 200 м к востоку от Донецкой фильтровальной станции", - говорится в отчете.
Фото: news.bigmir.net/
Теги: Донбасс, поза, ОБСЕ, Донецкая фильтровальная станция
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