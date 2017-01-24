Донецкого "Деда Мороза" Губарева будут судить заочно

24.01.2017 18:28

В отношении члена террористической организации "ДНР" Павла Губарева планируется начать процедуру заочного осуждения. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, пишут украинские СМИ.

"Генеральной прокуратурой Украины согласовано ходатайство следователей Службы безопасности Украины о начале процедуры специального досудебного расследования (заочного осуждения) гражданина Украины - лидера так называемого Народного ополчения Донбасса и так называемого народного губернатора Донецкой области", - говорится в сообщении.

Губарева подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (публичные призывы к смене и свержению конституционного строя и захвату государственной власти), ч. 2 ст. 110 (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание и управление террористической организацией) и ч. 1 ст. 294 (организация массовых беспорядков) УК Украины.

"Установлено, что гражданин Украины, находясь в Донецке, в течение февраля-марта 2014 года с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории государства вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как отметили в ведомстве, такие действия парализовали работу государственных учреждений в Донецке, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило создание террористической организации ДНР.

Павел Губарев получил широкую известность как один из лидеров донецких сепаратистов весной 2014 года. В то время он возглавлял террористическую организацию Народное ополчение Донбасса.

1 марта 2014 года на пророссийском митинге в Донецке Губарев был объявлен "народным губернатором Донецкой области". Тогда же сепаратисты впервые захватили здание Донецкой облгосадминистрации.

6 марта 2014 года террорист был задержан сотрудниками СБУ в собственной квартире. Ему инкриминировали сепаратизм и попытку свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

7 мая 2014 года Губарева и еще двоих боевиков освободили, обменяв на трех офицеров спецподразделения Альфа, взятых в плен террористами.

2 февраля 2016 года сообщалось, что главарь террористов ДНР Александр Захарченко "назначил" Губарева исполняющим обязанности "главы администрации" оккупированной Ясиноватой.

Губарев и его супруга Екатерина являются фигурантами списка санкций Украины против России.