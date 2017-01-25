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Боевики "ДНР" опубликовали допрос студентки, которая якобы сотрудничала с СБУ (ВИДЕО)
Спецслужбы незаконной организации "ДНР" задержали студентку Донбасской государственной академии машиностроения (Краматорск) по обвинению в шпионаже в пользу СБУ. Видео допроса опубликовал подконтрольный "ДНР" ресурс News-Front, передает сайт novosti.dn.ua.
На видео допроса лицо девушки скрыто, а голос допрашивающего изменен.
Как рассказала задержанная, она приезжала в Донецк якобы по указаниям сотрудников Службы безопасности Украины, которые платили ей за каждую поездку 300 долларов. В обязанности девушки входило знакомство с участниками незаконных вооруженных формирований и выманивание их в Краматорск.
"В октябре 2016 года мне предложили получать у них хорошие деньги, если я буду ездить в Донецк, знакомиться с военными, чтобы потом выманивать их в Краматорск. Я знакомилась с военными в разных местах, в основном, это были ночные клубы и рестораны. Потом я уезжала в Краматорск и продолжала общаться с ними в "Вконтакте". Если чувствовала, что парень запал, то приглашала его в гости в Краматорск", - рассказала на допросе обвиняемая.
Каждая поездка в Донецк, по ее словам, продолжалась от семи до десяти дней. Всего таких поездок было три. На допросе девушка призналась, что за это время познакомилась с семью боевиками в званиях капитана, майора, подполковника и лейтенанта.
"Как мне объясняли старшие в СБУ, мне нельзя вступать с ними в интимную связь, потому что потом я перестану быть интересна и в Краматорск уже никто не поедет", - отметила она.
Как добавила задержанная, за время "работы" на СБУ ей так и не удалось выманить в Краматорск ни одного боевика.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, Краматорск, СБУ, задачи, студентки, боевики
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