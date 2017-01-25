Украинские морпехи заняли новые позиции под Мариуполем

25.01.2017 15:46

В районе Мариуполя украинские воины заняли новую территорию. Об этом сообщают волонтеры проекта "Вернись живым", передает сайт radio24.ua.

"Наша доблестная морская пехота заняла новую лесополосу. Теперь у россиян нет возможности приходить в гости. Еще пару шагов и ВСУ освободят село, которое враг занял в прошлом году", — говорится в сообщении.

По словам волонтеров, военные работают "тихо, но верно". "Поддерживайте свою армию, она у нас крутая!" — отмечают авторы сообщения.