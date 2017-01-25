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Украинские морпехи заняли новые позиции под Мариуполем
25.01.2017 15:46
В районе Мариуполя украинские воины заняли новую территорию. Об этом сообщают волонтеры проекта "Вернись живым", передает сайт radio24.ua.
"Наша доблестная морская пехота заняла новую лесополосу. Теперь у россиян нет возможности приходить в гости. Еще пару шагов и ВСУ освободят село, которое враг занял в прошлом году", — говорится в сообщении.
По словам волонтеров, военные работают "тихо, но верно". "Поддерживайте свою армию, она у нас крутая!" — отмечают авторы сообщения.
Фото: https://radio24.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, поза, морская пехота, ВСУ
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