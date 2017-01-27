Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Беглого экс-министра доходов и сборов Клименко вызывают на допрос

27.01.2017 11:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Беглого экс-министра доходов и сборов Клименко вызывают на допрос

Главная военная прокуратура ГПУ вызывает на допрос экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Повестка обнародована на официальном сайте Генпрокуратуры. 

Допрос состоится в понедельник, 30 января, в 10:00 во втором следственном отделе Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины. 

Следователи вызывают Клименко в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. 

Экс-министр исчез из поля зрения украинских правоохранителей 21 февраля 2014 года. Служба безопасности Украины объявила его в розыск. 
  
Ранее Генпрокуратура обвинила Клименко в хищении госимущества. По данным следователей, в период с ноября 2011 года по август 2012 года он завладел государственными средствами на сумму 616 млн грн путем безосновательного перечисления указанных средств со счетов Государственного казначейства Украины на текущий банковский счет подконтрольного ему фиктивного предприятия под видом бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. 


Фото: argumentua.com/

Теги: Донбасс, министр, бык, Генеральная прокуратура, Александр Cеров, допрос
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх