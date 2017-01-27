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Беглого экс-министра доходов и сборов Клименко вызывают на допрос
Главная военная прокуратура ГПУ вызывает на допрос экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Повестка обнародована на официальном сайте Генпрокуратуры.
Допрос состоится в понедельник, 30 января, в 10:00 во втором следственном отделе Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.
Следователи вызывают Клименко в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Экс-министр исчез из поля зрения украинских правоохранителей 21 февраля 2014 года. Служба безопасности Украины объявила его в розыск.
Ранее Генпрокуратура обвинила Клименко в хищении госимущества. По данным следователей, в период с ноября 2011 года по август 2012 года он завладел государственными средствами на сумму 616 млн грн путем безосновательного перечисления указанных средств со счетов Государственного казначейства Украины на текущий банковский счет подконтрольного ему фиктивного предприятия под видом бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость.
Фото: argumentua.com/
Теги: Донбасс, министр, бык, Генеральная прокуратура, Александр Cеров, допрос
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