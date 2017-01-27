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Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне

27.01.2017 09:36
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Климкин: Наращивание российских войск на границе с Украиной - демонстрация готовности к полномасштабной войне

Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию вдоль границы, считает глава МИД Украины. Российские войска на границе с Украиной - это демонстрация готовности к полномасштабного российского вторжения в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "5 канал".

"Россия постоянно держит это военное присутствие. Она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", - заявил он.

Кроме того, по словам Климкина, оснований для того, чтобы в ближайшее время состоялась встреча в "нормандском формате", нет. Причин для переговоров нет, поскольку российская сторона блокирует выполнение Минских соглашений, объясняет Климкин.

"За работой над дорожной картой, мы находимся гораздо дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где было договорено, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень - уровень министров в ближайшие недели - без того, чтобы мы имели какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу", - заявил глава МИД Украины. 

Отметим, вице-спикер ВР Ирина Геращенко не исключает присоединения в 2017 году еще одной стороны к переговорам в "Нормандском формате".


Фото: ru-an.info/

Теги: Украина, Россия, Донбасс, войска, граница, демонстрация, вторжение
 
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