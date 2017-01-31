Басурин сообщил о значительных потерях ВСУ за последние двое суток

29 и 30 января со стороны Вооруженных сил Украины погибли 78 человек, еще 76 получили ранения. Об этом заявил так называемый "заместитель командующего оперативным командованием" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин, передает российский "Интерфакс" .

По словам Басурина, разведкой Вооруженных сил ДНР получен доклад начальника Генштаба ВСУ Муженко о реальных потерях украинских силовиков. Он отметил, что доклад был представлен президенту Украину и стал причиной возвращения Петра Порошенко из Германии.

"Согласно материалам, которыми мы располагаем, в настоящее время в моргах и военных медицинских учреждениях Украины находятся: морг Селидово — 29 тел погибших украинских военнослужащих; морг Красноармейск — 41 тело погибших военнослужащих; 65-й мобильный военно-медицинский госпиталь Часов Яр — 62 раненных бойца; 66-й мобильный военно-медицинский госпиталь Новый труд — 8 тел погибших и 14 покалеченных военнослужащих", — сказал Басурин.

Он отметил, что настоящие цифры потерь "скрываются от общественности", чтобы не вызвать панику в рядах Вооруженных сил Украины и среди населения.

Напомним, штаб АТО утром сообщил, что за минувшие сутки российские оккупанты и сепаратисты "ДН" 71 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. В результате трое военных погибли, 20 получили ранение, еще четверо травмированы.

Накануне Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"В последнее время вокруг Авдеевки складывается очень напряженная ситуация. У нас есть информация о том, что из-за обстрелов разрушена критически важная инфраструктура города, а также об угрозе гуманитарной катастрофы в связи с ситуацией", — рассказал замглавы администрации президента страны Константин Елисеев.

Из-за обострения конфликта Петр Порошенко прервал визит в Германию. Он решил срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать работу правительства по предотвращению гуманитарной катастрофы.

Обострение конфликта в районе Авдеевки началось в воскресенье, 29 января. Обстрелы продолжались в течение суток 30 января и возобновились 31 января.