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Архив - Донецкая область

Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе

17.08.2019 07:49
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Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки, 16 августа, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщается в утренней сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: четыре раза неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций наших войск: неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Крімского – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Павлополя – из автоматического гранатомета.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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