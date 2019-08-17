- «Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО08:28
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Памятник Захарченко в Донецке "взорвал" соцсети: так главаря "ДНР" еще никто не унижал07:30
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе21:53
- В «ДНР» усилят меры комендантского часа20:43
- «И нигде не пишут»: в соцсети сообщили о серьезных потерях боевиков под Горловкой19:44
- Сын Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР19:11
- «1% из 100% сходства»: в соцсети раскритиковали будущий памятник Захарченко 17:47
- Стрелков пояснил, почему не вернулся в «ДНР»17:08
Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе
За минувшие сутки, 16 августа, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции операции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщается в утренней сводке ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: четыре раза неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций наших войск: неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Крімского – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Павлополя – из автоматического гранатомета.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима: три оккупанта уничтожены
- Ситуация на Донбассе: и ВСУ, и боевики понесли серьезные потери
- Разозленный Томосом оккупант обрушил на ВСУ тяжелую артиллерию и был "наказан"
- Армия РФ считает большие потери на Донбассе - число "200-х" растет: за сутки ликвидировано пятеро боевиков
- За сутки российско-оккупационные 44 раза нарушили перемирие на Донбассе: погиб воин ВСУ
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”
- «Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО08:28
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Памятник Захарченко в Донецке "взорвал" соцсети: так главаря "ДНР" еще никто не унижал07:30
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе21:53
- В «ДНР» усилят меры комендантского часа20:43
- Пополнение в "бригаде 200-х": Кемел из Стаханова поплатился за предательство Украины20:17
- «И нигде не пишут»: в соцсети сообщили о серьезных потерях боевиков под Горловкой19:44
- ООН снабдила "маршрут мира" под Станицей Луганской необычной техникой: пенсионеры в восторге19:30
- Сын Януковича заявил свои права на промышленные объекты в ДНР19:11
- «Ни людей, ни охраны»: Донецкий блогер показал дом Януковича в Донецке. ВИДЕО08:28
- Гороскоп на 17 августа: Козерогам нужно контролировать эмоции, а Рыбы будут нарываться на скандал08:11
- Боевики снова ударили по позициям ВСУ на Донбассе07:49
- Памятник Захарченко в Донецке "взорвал" соцсети: так главаря "ДНР" еще никто не унижал07:30
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Укрзализныця пустила дополнительный поезд на Донбасс22:17
- Небоевые потери: В штабе ООС объяснили, почему не назвали точное количество бойцов ВСУ, погибших за 2 дня на Донбассе21:53
- Зеленский добился невозможного: никто в это не верил21:28
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- В «ДНР» усилят меры комендантского часа20:43
- Волкер назвал главное условие для установления мира на Донбассе22:41
- Какие черты характера могут довести до сумасшествия21:04
- «Группировка войск готовится к войне»: четыре возможных сценария дальнейшей агрессии России. ВИДЕО16:50
- Высосут до последней капли: энергетические вампиры по Знаку Зодиака09:49
- Бутусов выступил со срочным заявлением к Украине: "Это приговор для всех нас, нужна молниеносная реакция". ВИДЕО09:13
- Вернуть Крым или аннексировать Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады08:53
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Непривитых детей не пустят в школу и садики19:20
- Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами19:01
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"
- «Погрузили в автозак, изъяли вещи»: СМИ ОРДО сообщили о жестком задержании в Донецке 15 «активистов»
- В СНБО рассказали о подробном плане возврата оккупированного Донбасса
- У Зеленского придумали, как ударить по Путину: Порошенко сделал большую ошибку. Крики и скандалы больше не прокатят