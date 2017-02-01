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Из Авдеевки эвакуировано 132 человека, в том числе 70 детей
По состоянию на 16 часов дня 1 февраля из Авдеевки эвакуировано 132 мирных жителя, в том числе 70 детей. Об этом сообщается на официальной странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности, 20 человек из дома престарелых эвакуированы в город Билецкое Добропольского района, 86 человек (из них 62 детей) размещены в пансионатах «Жемчужина Донбасса» и «Изумрудный городок» в Святогорске, 11 человек (из них 4 детей) направлены в Мариуполь. Кроме того, 13 человек (из них 3 детей) вывезены капелланом церкви «Добрая весть» в Покровск, а 2 (из них 1 ребенок) в Константиновку.
В пункты обогрева на данный момент обратились 3,2 тысяч человек, - отмечают в ГСЧС.
Температура воздуха в городе составляет 7 градусов мороза.
В ГСЧС подтверждают, что погибших и раненых среди спасателей и аварийных бригад электриков, попавших под обстрел во время проведения восстановительных работ около 15.30 в среду, нет, и в настоящее время пиротехники и электрики возвращаются в Авдеевку.
Фото: fakty.ictv.ua/
Теги: Донбасс, Авдеевка, эвакуация, Сведбанк Инвест
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