Из Авдеевки эвакуировано 132 человека, в том числе 70 детей

01.02.2017 18:24

По состоянию на 16 часов дня 1 февраля из Авдеевки эвакуировано 132 мирных жителя, в том числе 70 детей. Об этом сообщается на официальной странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



В частности, 20 человек из дома престарелых эвакуированы в город Билецкое Добропольского района, 86 человек (из них 62 детей) размещены в пансионатах «Жемчужина Донбасса» и «Изумрудный городок» в Святогорске, 11 человек (из них 4 детей) направлены в Мариуполь. Кроме того, 13 человек (из них 3 детей) вывезены капелланом церкви «Добрая весть» в Покровск, а 2 (из них 1 ребенок) в Константиновку.



В пункты обогрева на данный момент обратились 3,2 тысяч человек, - отмечают в ГСЧС.



Температура воздуха в городе составляет 7 градусов мороза.



В ГСЧС подтверждают, что погибших и раненых среди спасателей и аварийных бригад электриков, попавших под обстрел во время проведения восстановительных работ около 15.30 в среду, нет, и в настоящее время пиротехники и электрики возвращаются в Авдеевку.