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Архив - Донецкая область

В полиции сообщили о ходе эвакуации из Авдеевки и Угледара

19.03.2022 12:00
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В полиции сообщили о ходе эвакуации из Авдеевки и Угледара

Из обстрелянной оккупантами рф Авдеевки и Угледара эвакуированы более 200 мирных жителей. Об этом сообщает полиция Донетчины.
Из Авдеевки вывезено 28 человек, из них 7 - дети. Из Угледара спасены 183 жителя, среди них 36 несовершеннолетних.
Полиция осуществляет сопровождение колонны и обеспечивает безопасность во время эвакуации. Около ста человек уже сели на поезд, который направляется в более безопасные населенные пункты.



Теги: Донбасс, Авдеевка, Угледар, эвакуация
 
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