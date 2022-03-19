В полиции сообщили о ходе эвакуации из Авдеевки и Угледара

19.03.2022 12:00

Из обстрелянной оккупантами рф Авдеевки и Угледара эвакуированы более 200 мирных жителей. Об этом сообщает полиция Донетчины.

Из Авдеевки вывезено 28 человек, из них 7 - дети. Из Угледара спасены 183 жителя, среди них 36 несовершеннолетних.

Полиция осуществляет сопровождение колонны и обеспечивает безопасность во время эвакуации. Около ста человек уже сели на поезд, который направляется в более безопасные населенные пункты.