"Мы убили, если бы не мы с вами, в Украине давно бы все наладилось" - российский политик

01.02.2017 20:53

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман в своем блоге на 15minut.org опубликовал пост о роли России в украинском вопросе и о войне, которую развязал Кремль в Донецкой и Луганской областях Украины.

Пообщался тут в Первой студии Первого канала с выдающимся российским политологом Кургинян-Хинштейн-Коротченко. Красивая фамилия! Про Украину, естественно. Кто, мол, виноват в новом витке противостояния? Там, ведь − это я серьезно − ад кромешный, счет убитых вновь пошел на десятки, если не на сотни.

Так Порошенко и виноват! Ему жизнь человеческая – копейка, ему бы вновь к себе внимание привлечь. И Обама с Байденом – это они обстрелы начали, чтобы Трампу нагадить. Думаю, и правильно, не все ж нашими подъездами заниматься.

Правда, когда не без моего посильного участия в студию пришло осознание того секретного факта, что Авдеевка на украинской территории находится, пришлось чуть перестроится – вопрос, кто же обстреливает этот несчастный городок, просто гордо игнорировался. Они, ведь, эксперты-патриоты, люди высокой нравственности, на мои провокационные вопросы типа, чья артиллерия бьет по городу из доставленных в качестве гуманитарной помощи ГРАДов и почему на Украине погибли псковские десантники, которых там сроду не было, не отвечают. Зато возмутились, как это я в отсутствии господина Пушилина – одного из лидеров ДНР-ЛНР − посмел сообщить городу и миру, что до того, как начать бороться за свободу Донбасса, он работал региональным менеджером МММ.

Весь этот мрачный цирк можно просто выключить, что большинство, думаю, и делает. Только пока вы это читаете, в Авдеевке еще одного человека убили. Или искалечили. На самом деле, не по телевизору!

А кто убил? Гражданская война, Порошенко-Меркель, коррупция в Киеве? Нет, мы убили, мы с вами! Мы с вами, наша страна, поддерживаем режимы, называющие себя ДНР-ЛНР, поддерживаем людей типа Захарченко и прочих, которые там пилят огромные деньги и иногда взрываются в лифтах. Если бы не мы с вами, там бы давно все наладилось, как наладилось в Славянске (туда, в окоп рвался Рогозин), когда оттуда вышибли нашего Стрелкова-Гиркина и город вернулся под контроль Украины. Нет там больше никакой гуманитарной катастрофы.

Но мы их, захарченок, не бросим. Кому-то хочется продолжать воровать, кому-то подавай имперское величие. А остальным − плевать.

Вот и еще одного человека убили!

А на Страшном Суде мы скажем, что не виноваты, мол, это все Путин с Чуровым?



