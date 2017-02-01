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Бои за Коминтерново - это вброс, который распространил противник
01.02.2017 13:42
Информация о том, что силы АТО вошли в Коминтерново, была фейковым вбросом со стороны противника. Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказала представитель бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, боец украинской добровольческой армии Елена Белозерская.
"Там ничего не происходило, кроме обычных ежедневных обстрелов. Никто не шел в атаку – ни наши, ни сепары. Это была фейковая информация, вброс, который распространил противник. Первой эта информация пошла от врага, а кто-то из наших купился и подхватил, но абсолютно точно, что там с места никто не сдвинулся", — поделилась Белозерская.
Ранее в сети появилась неподтвержденная информация о том, что украинские военные вошли в Коминтерново.
Фото: podrobnosti.ua/
Теги: Донбасс, информация, фейк, Коминтерново
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