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Архив - Донецкая область

Боевики несут потери на Светлодарской дуге

03.02.2017 16:11
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Боевики несут потери на Светлодарской дуге

Боевики активизировались на Светлодарской дуге и под Горловкой. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает 112.ua.

По его словам, на этих участках артиллерия противника пытается сломать оборону украинских военных.

"Эти агрессивные посягательства безуспешны. Вследствие своих авантюрных действий противник несет тяжелые потери и не достигает ни одной из поставленных целей", – подчеркнул Мотузяник.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, боевики, потери, Светлодарская дуга
 
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