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Россия будет поставлять оружие и военных советников на Донбасс, но регулярную армию держать там не будет - Орешкин
С нашей стороны железного занавеса ситуация в Авдеевке и поблизости выглядит странно. Я читаю украинские источники и вижу слова о том, что бойцы медленно продвигаются вперед, пишет российский политолог Дмитрий Орешкин для "Нового Времени".
На УНИАН я прочел, что у боевиков отбиты позиции Алмаз-1 и Алмаз-2. При этом также говорят, что удары наносятся со стороны боевиков. Что со стороны боевиков есть удары – это понятно, но и со стороны украинцев они есть тоже.
Мне кажется, что ситуацию нужно воспринимать немного иначе. Дело не в том, кто начал; это важно, но в данный момент вторично. Военные всегда врут – и своему руководству, и нам как потребителям информации. Что из этого следует?
Вот как ситуацию вижу я на основе тех информационных ресурсов, которые мне доступны: что в Украине приняли новую стратегию ползучего продвижения в зоне разделения. Шажок здесь, шажок там. Наверное, это эффективная стратегия; я бы даже назвал ее правильной.
Со стороны Украины действует регулярная армия, а со стороны ДНР российскую регулярную армию постоянно держать нельзя – это слишком дорого. Можно там держать военных инструкторов, можно поставлять оружие, но вот саму регулярную армию параллельно с сирийским конфликтом и в условиях тяжелой экономической ситуации Кремлю размещать в Донбассе не с руки. Тем более, если ее там держать, кто-нибудь обязательно попадется в плен. Словом, слишком дорогое удовольствие.
Поэтому стратегия точечного, но постоянного продвижения, выбранная Украиной, рациональна в этой ситуации. Как может ответить ДНР? Если сидеть и ждать, то продвижения продолжатся, и так можно потерять Дебальцево – ведь, согласно Минским соглашениям, оно украинское.
ДНР и ЛНР допустить этого не могут, поэтому они решили дать ответ в конкретной точке. Этой точкой была избрана Авдеевка. Когда международные структуры говорят, что в этом виновата Россия, в этом есть свой резон, поскольку Грады, естественно, из России. Это даже в РФ все понимают. На грядках-то они не растут, значит, кто-то их привозит. И мы примерно догадываемся, кто и откуда, а, соответственно, и кто из них стреляет.
Чем это все кончится – вот важный вопрос, и для чего это нужно ДНР. Для чего это нужно Украине – понятно: она берет под контроль все большую часть коммуникаций и все больше усложняет условия существования ДНР.
Это правильная стратегия в сложившихся условиях. ДНР и ЛНР же этой стратегии не могут ничего противопоставить, а потому они пытаются взорвать ситуацию. Чтобы поставить Москву перед выбором – или опять втянуться в конфликт, или признать, что она сливает ДНР и ЛНР. Как я понимаю, цель действий Захарченко состоит именно в этом.
Исходя из этой картинки мира, мой ответ таков: скоро кончится. Потому что Путин влезать не будет, у него нет для этого ресурсов.
Он боится обострить ситуацию с Соединенными Штатами, потому что там вроде что-то наклевывается, и слишком велик риск, что большая рыба сорвется, если проявить чрезмерную активность в ДНР. Так что, скорее всего, обстрелы – результат активности ДНР, цель которой – вынудить Россию помочь.
Но Россия помогать не будет. Оружие она будет поставлять, военных советников – вполне возможно, но регулярные части бросать в Донбасс она не может по целому ряду обстоятельств. Поскольку же военные ресурсы ДНР и ЛНР ограничены, скоро это заглохнет.
Что мне непонятно – так это что будет дальше. Если все заглохнет, это покажет, что стратегия ползучего наступления для Украины оправдана, и в этой ситуации путинская Россия окажется перед выбором: или влезать опять, как в 2014 году, или не влезать и потерять захваченные территории.
Из этого следует, что пропаганда готовит российского потребителя к тому, что РФ должна проявить «мудрую сдержанность» и «не поддаться на провокации». Что означает, что реальные войска туда вводить не будут. В значимом масштабе ввязываться не будут.
Поэтому мой прогноз заключается в том, что будет очередной худой мир: наступать у ДНР нет ресурсов, а у ВСУ они есть, хоть и немного. Обстрелы будут с обеих сторон, провокации будут, но серьезных военных действий я не ожидаю. Думаю, сейчас мы наблюдаем переход войны в пропагандистскую фазу: кто чаще и громче говорит, тот и выигрывает.
Судя по тому, что делается в ООН, там уже слишком привыкли к путинской стилистике и ему не верят; мне кажется, даже в России уже начинают испытывать раздражение. Я вижу, как либеральная общественность осуждает Путина за агрессию, а патриотическая – за слабость и за то, что он «сливает Донбасс».
И российская пропаганда защищается тем, что подает все как провокацию Украины, на которую мудрый и дальновидный вождь ни в коем случае не должен поддаваться.
Фото: www.ixtc.org/
Теги: Донбасс, война, Дмитрий Алтухов, политолог
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