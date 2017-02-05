Мариуполь вошел в топ десятку городов Украины

05.02.2017 12:20

Мариуполь вошел в топ-10 комфортных городов Украины.Об этом на свой странице сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на свой страниц в ФБ.



Мариуполь вошел в десятку «самых комфортных городов Украины» и занял там 8 место. Опрос проводился среди жителе городов Украины в течение 2016 г. Респондентам задавался вопрос: "Где комфортнее жить?".

Люди оценивали каждый город по таким критериям: работа ЖКХ, инфраструктура и городской транспорт, безопасность, а также много других важных аспектов жизни. Топ-десятка комфортных городов Украины выглядит так:

10. Полтава. 9. Черкассы. 8. Мариуполь. 7. Ровно. 6. Тернополь. 5. Хмельницкий. 4. Луцк. 3. Львов. 2. Харьков. 1. Винница.

Источник 0629.com.ua