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Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»
Кураторы псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" срочно делегируют съемочные группы телеканлов "Россия 1", "НТВ" и "Рен ТВ" на временно оккупированный Донбасс для создания новых лживых роликов. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о том, что власти России готовят пропагандистские СМИ к очередному вбросу фейков о ситуации на Донбассе, пишет Диалог.UA.
"Российское оккупационное командование активизировало мероприятия по созданию провокационных материалов, направленных на дискредитацию сил АТО и обвинения в нарушении минских договоренностей", - выяснили в ГУР. Отмечается, что к созданию лживых новостей привлекаются съемочные группы ведущих российских телеканалов "Россия 1", "НТВ", "Рен ТВ" на донецком и мариупольском направлении. "Для создания резонансных материалов используют специально подготовленных провокаторов среди местных жителей", - уточнили в разведке.
Теги: Донбасс, Путин, пропаганда, артиллерия
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