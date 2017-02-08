Путин отправляет на Донбасс «тяжелую артиллерию»

08.02.2017 15:48

Кураторы псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" срочно делегируют съемочные группы телеканлов "Россия 1", "НТВ" и "Рен ТВ" на временно оккупированный Донбасс для создания новых лживых роликов. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о том, что власти России готовят пропагандистские СМИ к очередному вбросу фейков о ситуации на Донбассе, пишет Диалог.UA.

"Российское оккупационное командование активизировало мероприятия по созданию провокационных материалов, направленных на дискредитацию сил АТО и обвинения в нарушении минских договоренностей", - выяснили в ГУР. Отмечается, что к созданию лживых новостей привлекаются съемочные группы ведущих российских телеканалов "Россия 1", "НТВ", "Рен ТВ" на донецком и мариупольском направлении. "Для создания резонансных материалов используют специально подготовленных провокаторов среди местных жителей", - уточнили в разведке.