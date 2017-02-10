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50 процентов в начале января - "защитники" "русского мира" сидят без зарплаты

10.02.2017 14:41
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50 процентов в начале января - "защитники" "русского мира" сидят без зарплаты

Из-за ограничения финансовой поддержки России боевикам задерживают выплату денежного довольствия.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что задержки приводят к росту недовольства среди личного состава и снижению уровня морально-психологического состояния. Особенно недовольны подразделения, находящиеся на передовых позициях.

В разведке сообщают: «Последние выплаты были осуществлены в начале января в размере 50% от суммы ежемесячного денежного обеспечения».


Фото: joinfo.ua

Теги: Донбасс, финансирование, недоношенный, задержка, боевики, выплаты
 
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