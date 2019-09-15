"ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности

15.09.2019 07:28

Урезание и без того скудного "бюджетного финансирования" потребностей населенных пунктов и возможное урезание зарплат их жителям. Вот истинные цели так называемой "переписи населения", которую оккупационная "власть" хочет провести на территории "ДНР" в октябре месяце текущего года.

Так, в Twitter блогер с ником "БыльБылева" отмечает, что уже есть информация о том, что в Донецке и на оккупированной части Донецкой области некоторые населенные пункты по итогам "переписи" утратят статус городов, сообщает Диалог.UA.

А это означает настоящий крах для этих и без того проблемных территорий. В такой список на сегодняшний день попали Дебальцево, Докучаевск, Зугрэс, Иловайск, Моспино, Углегорск, и другие подконтрольные террористам города "ДНР". Следствием этого, в том числе, будет и закрытие учреждений здравоохранения, образования, социально-культурной сферы, и урезание финансирования из "бюджета" инфраструктурных потребностей населенных пунктов (строительство и ремонт дорог, содержание объектов ЖКХ). То есть упадок и стагнация обретут еще более жуткие, чем сейчас, масштабы. Еще одна цель переписи – получение максимально полной информации о реальных доходах жителей "республик". Блогер отмечает, что в "переписных листах" будет немало вопросов об источниках доходов людей. Скорее всего, с целью возможного урезания зарплат.