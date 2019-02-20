СБУ накрыла крупнейший механизм по финансированию боевиков "ЛНР"

20.02.2019 18:29

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконную деятельность по финансированию боевых структур на оккупированных территориях Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает "Диалог.UA".

Ранее "ЛНРовцы" открыли глаза оппозиционеру РФ на то, во что его страна превратила Донбасс. Отмечается, что сотрудникам СБУ удалось раскрыть и пресечь незаконную деятельность по переводу средств из оккупированных территорий в подконтрольные районы Украины и наоборот. Отмечается, что был создан некий финансовый центр, который создал сеть платежных терминалов на территории "ЛНР", с помощью которых переводились средства в Северодонецк. По данным СБУ, было открыто 50 счетов на имена физических лиц, которые состояли в сговоре и имели доступ к интернет-банкингу. Согласно финансовой информации, таким образом в "ЛНР" было перевезено, через контрольно-пропускные пункты более 170 млн гривен. Из данных средств был также уплачен налог в так называемые органы финконтроля "ЛНР".