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Боевики больше часа удерживали представителей ОБСЕ на блокпосту в районе Горловки
10.02.2017 21:13
В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о задержании одного из их патрулей на "нулевом" блокпосте "ДНР" возле Горловки. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Twitter СММ ОБСЕ.
"Патруль СММ ОБСЕ задерживают на нулевом блокпосте так наз. "ДНР" возле Горловки уже более часа. Недопустимо", - говорится в сообщении.
Напомним, что первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на этих выходных совершит визит в оккупированные Донецк и Луганск, где у него запланированы встречи с главарями "ЛНР" и "ДНР". Кроме этого, Александр Хуг встретится с генералами СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Горловка, ОБСЕ, задержание, блокпост
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