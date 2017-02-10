Боевики больше часа удерживали представителей ОБСЕ на блокпосту в районе Горловки

10.02.2017 21:13

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о задержании одного из их патрулей на "нулевом" блокпосте "ДНР" возле Горловки. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в Twitter СММ ОБСЕ.

"Патруль СММ ОБСЕ задерживают на нулевом блокпосте так наз. "ДНР" возле Горловки уже более часа. Недопустимо", - говорится в сообщении.

Напомним, что первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на этих выходных совершит визит в оккупированные Донецк и Луганск, где у него запланированы встречи с главарями "ЛНР" и "ДНР". Кроме этого, Александр Хуг встретится с генералами СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон).