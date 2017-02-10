Сегодня в Донецке хоронят еще 13 погибших, но не так "помпезно", как Гиви

10.02.2017 11:26

Сегодня, 10 февраля, в Донецке помимо похорон главаря бандформирования «Сомали» Гиви проходят похороны еще 13 погибших. Об этом сообщается в соцсетях.

«Сегодня на Щегловском кладбище 13 похорон. Копачи не успевают копать. Так орки соблюдают минские соглашения. #Донецк», — пишут пользователи.



