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Сегодня в Донецке хоронят еще 13 погибших, но не так "помпезно", как Гиви

10.02.2017 11:26
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Сегодня в Донецке хоронят еще 13 погибших, но не так "помпезно", как Гиви

Сегодня, 10 февраля, в Донецке помимо похорон главаря бандформирования «Сомали» Гиви  проходят похороны еще 13 погибших.  Об этом сообщается в соцсетях.

«Сегодня на Щегловском кладбище 13 похорон. Копачи не успевают копать. Так орки соблюдают минские соглашения. #Донецк», — пишут пользователи. 



Фото: glavred.info

Теги: Донецк, Донбасс, похороны, боевики
 
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