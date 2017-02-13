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В СМИ просочилась информация о главных поставщиках угля из ЛДНР
Главными поставщиками угля из "республик" являются компания ДТЭК, а также предприниматели Александр Назаренко и Роман Маглеванный, сообщает Корреспондент.
Разрешения на вывоз угля из ДНР и ЛНР имеют сотнки компаний, но главными поставщиками угля из ЛДНР являются компания ДТЭК, а также предприниматели Александр Назаренко и Роман Маглеванный, пишет Страна со ссылкой на источники.
Сейчас Украина поставляет электроэнергию в ЛДНР в обмен на уголь. При этом в ДНР заявляют, что страна не проживет без их угля. Премьер Владимир Гройсман позже подтвердил, что сейчас альтернативы углю с ЛДНР нет.
Компании ДТЭК принадлежат шахты на территории ЛДНР и уголь оттуда она поставляет на свои электростанции в Украине, а также, время от времени, на Центрэнерго.
Предприниматель Александр Назаренко является совладельцем через ряд компаний шахтоуправления "Донбасс", которое после начала войны перерегистрировалось на подконтрольной Украине территории в Селидово.
Издание отмечает, что по данным операторов рынка, сейчас Назаренко крупнейший поставщик угля из ЛДНР в "Центрэнерго".
Что касается Романа Маглеванного, то он занимает посты директора и учредителя одновременно в десятке компаний работающим на угольном рынке.
При этом, по данным источников издания, реальным бенифициаром угольных схем Маглеванного, в том числе и по поставкам угля с неподконрольных территорий, является предприниматель из Тореза Виталий Кропачев.
Этот человек после начала войны работал в тесной связке с главой МВД Арсеном Аваковым, а также его советником Антоном Геращенко. Именно Кропачеву, по данным СМИ, принадлежит идея создания батальона "Шахтерск" (позже переименованного в "Торнадо").
Ранее Украина поставила задачу ежегодно на 30 процентов сокращать зависимость от угля из ЛДНР.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, уголь, ДНР, ЛНР
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