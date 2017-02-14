Участники блокады Донбасса угрожают захватом ТЭЦ

14.02.2017 07:37

Участники блокады Донбасса будут брать под контроль энергообеспечивающие предприятия, если в Украине начнутся веерные отключения электроэнергии. Об этом заявил координатор блокады, народный депутат Украины Владимир Парасюк, передает InfoResist.

"Если будет такая манипуляция, потому что нет причин отключать, то штаб будет брать под контроль станции и предприятия, которые обеспечивают энергетическую стабильность в Украине", - заявил Парасюк.

По его словам, уголь занимает лишь 20% среди всех грузов из "ДНР" и "ЛНР", которые перехватили активисты.

Кроме того, депутат сообщил, что на Краматорской ТЭЦ ему сообщили, что не будут испытывать проблем в случае прекращения поставок антрацита.

"Там сказали, что никаких отключений не будет, потому, что основу основ в нашем государстве (в энергетической сфере), я про электрическую энергию говорю, занимают атомные электростанции", - отметил Парасюк, добавив, что предприятия могут перейти на газ, как это сделала Краматорская ТЭЦ.

Что касается теплоснабжения, то депутат предложил отказаться от угла антрацитовых групп и заменить полностью газом.

"Все страшилки - манипуляция для запугивания людей, чтобы они возмущались по отношению к торговой блокаде", - подытожил Парасюк.

Напомним, министр энергетики Украины Игорь Насалик, сообщил, что веерные отключения электроэнергии могут начаться уже через две недели из-за дефицита антрацитового угля на украинских электростанциях.